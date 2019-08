Rotes Kreuz für Einsatz beim Frequency-Festival bereit

Das Rote Kreuz stellt sich beim heurigen Frequency-Festival in St. Pölten ab Mittwoch wieder auf einen Großeinsatz ein. Insgesamt rund 500 Rettungs- und Notfallsanitäter stehen für den Ambulanzdienst bereit. In Spitzenzeiten sind etwa 120 Sanitäter sowie drei Notärzte an Ort und Stelle verfügbar. Aus bisherigen Erfahrungen wird mit bis zu 3.000 zu versorgenden Patienten gerechnet.