Sekundenschlaf am Steuer: Zwei Unfälle und 13 Verletzt

In Buch-St.Magdalena in der Steiermark prallte ein 56-jähriger Pkw-Lenker samt Anhänger gegen eine Leitplanke. Das mit sieben Erntehelfern besetzte Fahrzeug wurde in einen Maisacker katapultiert. Alle Insassen wurden in die Krankenhäuser Hartberg und Oberwart gebracht. Rot-Kreuz-Teams aus Hartberg und Bad Waltersdorf übernahmen die medizinische Erstversorgung. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.