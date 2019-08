Spanische Seenotrettungsorganisation richtet Appell an EU

Wegen der verzweifelten Lage ihres Rettungsschiffs hat die spanische Organisation Proactiva Open Arms einen dramatischen Appell an die EU gerichtet. Die "Open Arms" habe seit mittlerweile sechs Tagen 121 gerettete Migranten an Bord und immer noch keine Erlaubnis erhalten, in einen europäischen Hafen einzulaufen, erklärte die Hilfsorganisation am Mittwoch.