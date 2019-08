Zwei Tote bei schwerem Bootsunfall auf Salzach

Ein schwerer Bootsunfall hat sich am Montag auf der Salzach in Salzburg ereignet. Nach ersten Informationen ist in den Salzachöfen - ein enger Durchbruch des Flusses am Pass Lueg - ein Raftingboot gekentert. Laut Wasserrettung Salzburg dürften dabei zwei Personen ums Leben gekommen sein. Ob noch weitere Menschen vermisst werden, sei zur Zeit noch nicht bekannt. Der Hergang des Unfalls ist unklar.