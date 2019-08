Kosovarisches Parlament wird am 22. August aufgelöst

Das kosovarische Parlament will am 22. August seine Auflösung beschließen. Das habe das Parlamentspräsidium am Montag beschlossen, teilte Avdullah Hoti, Klubchef der oppositionellen LDK, nach der Sitzung mit. Damit ist der Weg für vorgezogene Parlamentswahlen frei. Für die Auflösung des Parlaments sind laut der Verfassung 80 von 120 Abgeordnetenstimmen notwendig.