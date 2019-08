Drogendealer in Klagenfurt zu acht Monaten Haft verurteilt

Ein 24-jähriger Nigerianer ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt als Drogendealer verurteilt worden. Er war gemeinsam mit neun anderen Männern vor eineinhalb Jahren bei einer Razzia in Klagenfurt festgenommen worden. Nach ein paar Tagen kam er frei und tauchte unter. Vor drei Wochen wurde er - wieder bei einer Drogenrazzia - neuerlich geschnappt.