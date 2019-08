Uraufführung bei "Allegro Vivo"-Eröffnung in Altenburg

In der prächtigen Barockbibliothek von Stift Altenburg ist am Sonntagnachmittag das 41. Kammermusikfestival "Allegro Vivo" eröffnet worden. Auf dem Programm stand u.a. die Uraufführung eines Auftragswerks von Christoph Ehrenfellner. Bis 15. September werden 60 Konzerte an 35 Orten im Waldviertel geboten, etwa 600 junge Musiker nehmen wieder an den internationalen Meisterkursen teil.