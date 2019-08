Marc Marquez feierte in Tschechien 50. MotoGP-Sieg

Marc Marquez hat am Sonntag im Motorrad-Grand-Prix von Tschechien in Brno (Brünn) die Rivalen einmal mehr deutlich hinter sich gelassen. Mit 2,452 Sekunden Vorsprung feierte der 26-Jährige seinen 50. Sieg in der MotoGP-Klasse. Dank seines sechsten Saisonerfolgs im zehnten Rennen baute der Weltmeister mit seiner Honda den Vorsprung in der WM auf den Italiener Andrea Dovizioso auf 63 Punkte aus.