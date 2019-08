Linzer Unfallchirurgen nähten 17-Jährigem Unterarm wieder an

Der Unterarm eines 17-Jährigen, den sich dieser beinahe vollständig mit der Kreissäge abgetrennt hatte, ist am Samstag in einer zwölfstündigen Operation in der Linzer Uniklinik wieder angenäht worden. Dieser sei aktuell gut durchblutet und der Jugendliche außer Lebensgefahr. Ob die Operation ein Erfolg war, zeige sich in den nächsten Tagen, hieß es Sonntagmittag aus dem Spital auf APA-Anfrage.