Fahrerflüchtiger in Wien verlor Kennzeichen

Ein Fahrerflüchtiger ist am Samstag nach einem Verkehrsunfall in Wien nicht sehr weit gekommen: Der 32-Jährige hatte nämlich laut Polizei bei dem Crash eine Kennzeichentafel verloren. Er hatte am Abend einen Unfall mit einer leicht Verletzten verursacht und raste einfach davon. Als die Polizei ihn fand, wies er einen Blutalkoholwert von 1,98 Promille auf.