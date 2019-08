Drei Menschen in Hotelpools in Griechenland ertrunken

In Griechenland sind an einem Tag drei Menschen in Hotelpools ertrunken. Auf der Insel Rhodos starben zwei französische Schwestern in der Anlage eines Hotels im Küstenort Ialysos, wie am Donnerstag aus Polizeikreisen verlautete. Auf der Insel Kreta ertrank Medienberichten zufolge ein achtjähriges Mädchen aus Israel im Pool eines Hotels in der nähe der Inselhauptstadt Heraklion.