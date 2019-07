Hahn erwartet "großen Schritt" Nordmazedoniens im Oktober

EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn hat am Donnerstag in Skopje seine Überzeugung bekundet, dass Nordmazedonien im Oktober von Brüssel den Termin zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen bekommen werde. Er erwarte im Oktober einen "großen Schritt" Nordmazedoniens, sagte Hahn bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Zoran Zaev in Skopje.