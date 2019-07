Kramp-Karrenbauer will höheren Verteidigungsetat

Facebook

"Wenn die Bundeswehr die Fähigkeiten zeigen soll, die wir von ihr verlangen (...), dann muss der Verteidigungshaushalt weiter ansteigen", betonte Kramp-Karrenbauer. "Dann brauchen wir 1,5 Prozent in 2024, und dann brauchen wir einen verlässlich stetig wachsenden Pfad bis dorthin - auch dafür werde ich mich einsetzen."

Zuvor hatte sie sich zu dem Ziel der NATO-Partner bekannt, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzustreben. "Es geht nicht um Wünsche von außen", sagte Kramp-Karrenbauer in Anspielung auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump an Deutschland, mehr Geld in die Rüstung zu stecken. "Es geht nicht um Aufrüstung", ergänzte die CDU-Chefin. Deutschland müsse ein verlässlicher Partner in der NATO sein. Der Koalitionspartner SPD sieht die Forderungen nach noch mehr Geld für die deutsche Bundeswehr kritisch.