Streik im italienischen Verkehrssektor gegen Regierung

Mitten in der Urlaubszeit ist das Ferienland Italien mit einer Streikwelle im Bahn-, Flug- und Nahverkehr konfrontiert. Am Mittwoch sind Bedienstete im Bahn- und im Nahverkehr sowie im Logistikbereich in den Streik getreten. Vom Ausstand betroffen sind auch Taxis, Schiffe, Autovermieter und Autobahnbetreiber. Der Streik richtet sich gegen die Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung