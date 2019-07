Verunsicherung nach Wasseraustritt bei Semmering-Basistunnel

Auf der Baustelle Göstritz in der Gemeinde Schottwien (Bezirk Neunkirchen) beim Semmering-Basistunnel tritt Wasser aus. Damit verbundene Trübungen im Göstritzbach sind laut ÖBB "unbedenklich und mit einer Situation nach einem starken Regen vergleichbar". In Gloggnitz ist man mit dem Informationsfluss seitens der Bundesbahnen "in keinster Art und Weise zufrieden".