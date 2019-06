Neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und den Taliban

In Katar beginnt am Samstag eine neue Runde der Friedensgespräche für Afghanistan zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban. Die Verhandlungen in der Hauptstadt Doha über ein Ende des seit fast 18 Jahren anhaltenden Konflikts laufen seit vergangenem Sommer. Die USA streben eine Einigung bis Ende August an.