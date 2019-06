Pkw-Lenkerin starb bei Frontalkollision mit Schülerbus

Bei einer Frontalkollision mit einem Schülerbus ist am Freitagnachmittag in der Oststeiermark eine 36-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz ums Leben gekommen. Sie war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Bus gefahren. Im Bus wurden zehn Kinder sowie der Buslenker verletzt. Sie waren gerade am Heimweg von einer Schullandwoche, so die Einsatzkräfte.