Bahnrad-Silber für Verena Eberhardt in Minsk

Österreichs Team hat bei den Europaspielen in Minsk die fünfte Medaille auf die Habenseite gebracht. Bahnradsportlerin Verena Eberhardt errang am Donnerstag im Punktefahren Silber. Ringerin Martina Kuenz wiederum behielt mit etwas Glück die Chance auf Bronze in der Klasse bis 76 kg, weil ihre Viertelfinal-Bezwingerin Wasilisa Marsuljuk das Finale erreichte.