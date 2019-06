Nationalrat tagt noch einmal vier Tage vor Wahl

Der Nationalrat wird zum letzten Mal in dieser Periode am 25. September, also vier Tage vorm geplanten Wahltermin, zu einer Sitzung zusammenkommen. Der neu gewählte wird sich dann am 23. Oktober konstituieren, wie in der Präsidiale am Donnerstag vereinbart wurde. Zur Vorbereitung dieser Sitzung werde die Präsidiale noch in der jetzigen Zusammensetzung am 17. Oktober zusammenkommen.