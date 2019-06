Terrorismus-Gefahr in EU laut Europol-Bericht weiter hoch

Die Terrorismus-Gefahr ist in Europa nach einem Bericht von Europol weiterhin hoch. Das geht aus dem am Donnerstag von Europol veröffentlichten Bericht zum Terrorismus in der EU 2018 hervor. Die Zahl der Anschläge sei 2018 zwar deutlich zurückgegangen, doch zugleich wurden weitaus mehr jihadistische Attacken vereitelt als im Jahr davor.