Ägypten und Nigeria im Afrika-Cup-Achtelfinale

Gastgeber Ägypten und Nigeria sind am Mittwoch als erste Teams vorzeitig ins Achtelfinale des Fußball-Afrika-Cups eingezogen. Die Nigerianer gewannen in Alexandria gegen Guinea mit 1:0 und sind in Gruppe B ebensowenig aus den Top zwei zu verdängen wie die Ägypter in Pool A. Die Hausherren siegten in Kairo gegen DR Kongo 2:0 und halten so wie Nigeria bei sechs Punkten aus zwei Partien.