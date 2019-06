Uni Graz und Boku unter den ersten European Universities

Die Entscheidung für die ersten European Universities ist gefallen: 17 Netzwerke aus 24 EU-Mitgliedsstaaten werden in der ersten Ausschreibungsrunde mit 85 Mio. Euro gefördert. Unter den 114 an den European Universities beteiligten Hochschulen sind mit der Universität Graz und der Universität für Bodenkultur (Boku) auch zwei österreichische Unis vertreten, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.