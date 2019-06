Eike Schmidt begrüßt Aufreiters Wechsel ans TM Wien

Uffizien-Direktor Eike Schmidt, der ab November die Leitung des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien übernimmt, begrüßt den geplanten Wechsel des Linzer Kulturmanagers Peter Aufreiter von der Nationalgalerie der Marken in der Stadt Urbino zum Technischen Museum in Wien. "Ich bin überzeugt, dass Aufreiter ein großartiger Direktor des Technischen Museums sein wird", so Schmidt.