Dreijähriger trieb leblos in Pool - reanimiert

Ein Dreijähriger ist am Dienstagabend leblos im Pool der Eltern in Grafenbach (Bezirk Neunkirchen) getrieben. Der Bub wurde unter Reanimation ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, bestätigte Sprecherin Sonja Kellner vom Roten Kreuz einen "NÖN"-Onlinebericht. "Das Kind wird intensivmedizinisch betreut", teilte Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.