13-Jähriger in der Steiermark in Badeteich ertrunken

Ein 13-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in einem Badeteich im obersteirischen Mooslandl ertrunken. Der Bub aus einem Kinderheim war mit Betreuerinnen in der Freizeiteinrichtung gewesen. Knapp vor 18.00 Uhr entdeckte ein Badegast ihn leblos am Grunde des Gewässers. Er dürfte laut Polizei rund zehn Minuten unter Wasser gewesen sein. Badegäste holten ihn ans Ufer, die Reanimation blieb erfolglos.