Curacao steht im Viertelfinale des Gold-Cups

Die Fußballer der Karibikinsel Curacao haben sich ins Viertelfinale des Fußball-Gold-Cups vorgekämpft. Jurien Gaari schoss beim 1:1 gegen Jamaika am Dienstag (Ortszeit) in der 93. Minute den Ausgleich für den Außenseiter. Honduras setzte sich in der in Los Angeles ausgespielten Gruppe C des CONCACAF-Turniers anschließend gegen El Salvador mit 4:0 durch, wodurch Curacao in der K.o.-Phase steht.