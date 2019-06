Tödlicher Bootsunfall am 16. Juli erneut vor Gericht

Ein 46-jähriger Niederösterreicher, der Mitte Mai 2018 am Landesgericht Klagenfurt wegen eines tödlichen Motorbootunfalls am Wörthersee zu zehn Monaten unbedingter Haft verurteilt worden ist, muss am 16. Juli erneut vor Gericht. An diesem Tag findet die Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Graz statt, da der Niederösterreicher das Urteil bekämpft hatte.