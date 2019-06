Jugendliche verprügelten in Wiener U-Bahnstation Ehepaar

Drei Jugendliche haben am frühen Freitagnachmittag in der U-Bahnstation Aderklaaer Straße in Wien-Floridsdorf ein Ehepaar verprügelt. Laut Polizeisprecher Harald Sörös hatte die Auseinandersetzung bereits in einer Garnitur der Linie U1 ihren Ausgang genommen. Die drei Minderjährigen hörten laut Musik und pöbelten andere Passagiere an.