Schau zu Ehren von Fotografin Inge Morath in Genua eröffnet

Im Palazzo Ducale in Genua ist am Freitag eine Ausstellung zu Ehren der in Graz geborenen Magnum-Fotografin Inge Morath (1923-2002) eingeweiht worden. Die bis zum 22. September laufende Ausstellung mit dem Titel "Inge Morath: Das Leben, die Fotografie" zeigt 170 Bilder und Dutzende Dokumente aus dem Leben der Fotografin.