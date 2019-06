Dutzende Tote bei Brand in Streichholz-Fabrik in Indonesien

Bei einem Brand in einer Streichholz-Fabrik in Indonesien sind am Freitag mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind nach Angaben der Behörden auch mindestens drei Kinder, die von den Müttern mit zur Arbeit gebracht worden waren. Das Feuer brach nach einem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in einer Fabrik im Dorf Sambirejo auf der Insel Sumatra aus.