Guggenheim-Museum zeigt Basquiat-Ausstellung in New York

Der Hype um die Werke des 1988 gestorbenen Künstlers Jean-Michel Basquiat in New York geht weiter. Nach gleich mehreren Ausstellungen in verschiedenen Museen und Galerien im Frühjahr eröffnet nun das renommierte Guggenheim-Museum direkt am Central Park eine Schau über den Künstler, der mit seinen Gemälden im Graffiti-Stil in den 80er Jahren die New Yorker Galerie-Szene aufmischte.