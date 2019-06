Sommernachtskonzert ließ die Freundschaft zu USA hochleben

Mögen die derzeitigen Beziehungen Europas zu den USA präsidentenbedingt derzeit nicht zum Besten bestellt sein, die Wiener Philharmoniker haben am Donnerstag im Schlosspark von Schönbrunn mit ihrem Sommernachtskonzert ein versöhnliches Zeichen gesetzt - auch wenn der Titel des amerikanisch geprägten Abends mit "Rhapsody in Blue" die leichte Melancholie in sich trug.