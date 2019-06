Jubel um "Otello"-Premiere an der Wiener Staatsoper

Mit viel Jubel und langem Schlussapplaus ist am Donnerstagnachmittag die Neuinszenierung von Giuseppe Verdis "Otello" an der Wiener Staatsoper zu Ende gegangen. Die inklusive Pause dreistündige Neuproduktion, die letzte Premiere in dieser Staatsopern-Spielzeit, konnte allerdings szenisch nicht überzeugen: Adrian Noble hatte mehr als Arrangeur denn als Regisseur gearbeitet.