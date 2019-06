England nach 2:0 gegen Japan Frauen-WM-Gruppensieger

England hat am Mittwoch bei der Frauen-Fußball-WM in Frankreich das Spiel um den Sieg in der Gruppe D gegen Vizeweltmeister Japan 2:0 (1:0) gewonnen. Matchwinnerin war Ellen White (14., 84.) mit einem Doppelpack. Die ungeschlagenen Engländerinnen, vor vier Jahren WM-Dritte, bekommen es im Achtelfinale mit einem Gruppendritten zu tun.