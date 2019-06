Erdogan: Ägyptens Ex-Präsident Mursi wurde ermordet

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat der ägyptischen Regierung vorgeworfen, den früheren ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi ermordet zu haben. "Er wurde ermordet, er starb keines natürlichen Todes", sagte Erdogan am Mittwoch in Istanbul. Mursi war am Montag in Kairo während eines Prozesses zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben.