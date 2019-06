Al-Kaida-Ableger greift syrische Regierungstruppen an

Islamistische Aufständische in Syrien haben im Norden der Provinz Hama Einheiten von Präsident Bashar al-Assad angegriffen. Kämpfer der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, einem Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida, hätten die Regierungstruppen am Dienstag überrascht. Zugleich hätten Selbstmordattentäter auf Stellungen der Regierung in Wadi Ousman abgezielt, berichteten Aktivisten.