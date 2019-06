Weiterer Anwalt von Harvey Weinstein will Mandat abgeben

Ein weiterer Anwalt des früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein will im Skandal um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch offensichtlich das Handtuch werfen. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat Star-Verteidiger Jose Baez den zuständigen Richter in einem Brief darum gebeten, von seinen Aufgaben entbunden zu werden.