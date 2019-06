Ex-Mann stach in der Steiermark auf 47-Jährige ein

Ein 58-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag in der Steiermark vermutlich mit einem Fleischermesser auf seine Ex-Frau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Die beiden dürften im Haus des Verdächtigen in Gralla (Bezirk Leibnitz) getrunken haben. Dann stach er ihr zwei Mal in den Unterbauch. Die 47-Jährige flüchtete durch ein Fenster auf die Straße und alarmierte die Polizei.