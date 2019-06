Beamter nach Polizeigewalt bei Klimademo vernommen

Nach den Fällen von Polizeigewalt bei einer Klima-Demonstration vor zwei Wochen in Wien ist am Freitag jener Polizist vernommen worden, der auf einem Video zu sehen war, wie er mehrfach auf einen bereits in Bauchlage am Boden fixierten Mann einschlug. Wie sein Rechtsanwalt Nikolaus Rast am Freitagabend auf APA-Anfrage erklärte, ist der Beamte bei seiner bisherigen Verantwortung geblieben.