EU-Minister für mehr Effizienz bei gemeinsamer Außenpolitik

Die EU-Außenminister wollen sich bei ihrem Treffen am Montag in Luxemburg darüber unterhalten, wie die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik künftig effizienter gestaltet werden kann. "Die Mitgliedsstaaten sind sich einig: Die Umsetzung muss besser werden", sagte ein EU-Diplomat am Freitag in Brüssel.