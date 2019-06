US-Gericht verhängte Todesstrafe für mehrfachen Kindermörder

Ein Vater in den USA, der seine fünf Kinder umgebracht hat, ist von den Geschworenen einstimmig zum Tode verurteilt worden. Nicht einmal zwei Stunden berieten die Mitglieder der Jury am 21. Verhandlungstag, bis sie dieses Urteil fällten, wie die Zeitung "The State" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete.