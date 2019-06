Syrische Kurden übergaben Waisen belgischer IS-Anhänger

Kurdische Behörden im Nordosten Syriens haben fünf Waisen von belgischen Anhängern der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) an Belgien übergeben. Auf Anfrage der Regierung in Brüssel habe die Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens am Donnerstag fünf verwaiste belgische Kinder von IS-Familien an eine Delegation des belgischen Außenministeriums in der Stadt Ain Issa übergeben.