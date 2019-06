Neues Doppel Marach/Melzer in Stuttgart im Halbfinale

Das neu zusammengefundene ÖTV-Tennis-Doppel Jürgen Melzer und Oliver Marach macht bei seinem ersten Turniereinsatz bisher gute Figur. Das Duo steht beim ATP-250-Turnier von Stuttgart im Halbfinale. Nach einem 6:2,6:4 gegen Robert Lindstedt/Milos Raonic (SWE/CAN) wartet am Freitag die topgesetzte Paarung John Peers/Bruno Soares (AUS/BRA-1).

© APA (dpa)

Der Brasilianer Soares hat Marach erst kürzlich seinen bisherigen Doppelpartner Mate Pavic "ausgespannt". Der 38-jährige Steirer hatte auf die Nachricht schwer enttäuscht reagiert. "Aber wir haben keine Verträge, er muss freiwillig mit mir spielen wollen. Das ist halt so passiert", sagte Marach am Donnerstag nach dem Spiel, das für die Österreicher glänzend, nämlich mit einem Break begann. "Dass wir so gut angefangen haben, war extrem wichtig. Vor allem gegen Milos Raonic gleich ein Break zu machen, ist ein Statement", sagte Melzer.

Die Aufgabe gegen Peers/Soares würde nicht einfach werden. Marach: "Es wird ein schwieriges Match, die beiden spielen sehr gut. Ich glaube, Rasen ist ihr bester Belag. Wenn wir aber so wie heute spielen haben wir auch gute Chancen, das zu gewinnen."