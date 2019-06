Inn-Hochwasser: Entspannung greift um sich

Die Hochwassersituation in Tirol hat sich im Laufe des Donnerstags weiter entspannt. Die Pegelstände waren im Sinken begriffen und lagen entlang des Inns großteils unter der Fünf-Meter-Marke. In Innsbruck verzeichnete der Inn am frühen Abend 5,51 Meter - signifikant weniger als der Höchststand in der Nacht auf Donnerstag von 6,32 Meter.