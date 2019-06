Siege für Deutschland und Frankreich bei Frauen-WM

Knappe Favoritensiege haben am Mittwoch die zwei Topspiele bei der Frauen-Fußball-WM in Frankreich gebracht. Das deutsche Nationalteam feierte in Pool B mit einem 1:0 gegen sehr starke Spanierinnen den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Gastgeber Frankreich mühte sich gegen Norwegen zu einem 2:1-Erfolg und steht ebenfalls noch mit weißer Weste da.