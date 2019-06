Tankwart und Kunde prügelten sich wegen Autos an Zapfsäule

Ein 58-jähriger Tankwart und ein 28-jähriger Autofahrer haben sich Mittwochmittag in Linz wegen eines an der Zapfsäule stehen gelassenen Pkw so geprügelt, dass der Ältere ins Spital musste. Er hatte zwei Faustschläge ins Gesicht bekommen, teilte die Polizei OÖ mit.