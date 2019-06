Amanda Knox kehrt nach Italien zurück

Die US-Amerikanerin Amanda Knox hat sich nach einem jahrelangen Justizkrimi erstmals wieder auf den Weg nach Italien gemacht. "Auf geht's... Wünscht uns 'Buon viaggio!'", schrieb die 31-Jährige am Dienstagabend auf Instagram und postete ein Foto von sich und ihrem Freund Christopher Robinson in einem Auto. Am Samstag soll sie bei einem Kongress zu Justizirrtümern in Modena auftreten.