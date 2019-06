Es besteht Aufholbedarf im privaten Kultursponsoring

Aufholbedarf ortet der heimische Fundraising Verband beim privaten Kultursponsoring in Österreich. Von 675 Mio. Euro, die im Vorjahr hierzulande gespendet wurden, entfielen rund 15 Mio. Euro und damit etwas mehr als zwei Prozent auf die Bereiche Kunst und Kultur. In anderen Ländern sei der Anteil um einiges höher, was man auch auf eine bessere Steuerabsetzbarkeit der Spenden zurückführt.