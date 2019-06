200 Kinder in Guatemala nach Schulessen im Spital

211 Kinder einer Schule im Südwesten von Guatemala sind nach Angaben des Roten Kreuzes mit Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Schüler klagten nach einer Mahlzeit am Montag über Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, erklärte am Dienstag ein Sprecher des Roten Kreuzes in Guatemala.