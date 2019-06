EU stellt weitere Millionen für Afrika-Hilfe bereit

Die EU stellt für die unter Konflikten leidenden Menschen in der afrikanischen Sahelzone weitere 152 Millionen Euro bereit. "Dank unseres neuen Hilfspakets können Ernährungshilfe, medizinische Notversorgung, sauberes Wasser, Unterkünfte, Schutz und Bildung für Kinder bereitgestellt werden", sagte Christos Stylianides, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, am Dienstag in Brüssel.